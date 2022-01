Goleiro César deixa Londrina EC e tem série A como novo destino

Depois de sete anos o goleiro César está fora do Londrina. O jogador não renovou o seu contrato com o clube e vai jogar a série A do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O destino será o Juventude, de Caxias do Sul (RS).



Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





César foi um dos destaques do LEC na última série B e peça fundamental para a manutenção da equipe na divisão.





No entanto, o goleiro não chegou a um acordo financeiro com o clube para renovar o seu vínculo, que venceu no final de novembro. Apesar das negociações, a oferta do LEC e a pedida do jogador ficaram bem distantes.







"O Londrina conversou comigo sóbre a renovação, infelizmente não chegamos a um acordo e por isso encerro meu ciclo no clube", afirmou o jogador, que chegou ao Tubarão em 2014 ainda nas categorias de base. César alcançou a titularidade do time principal ao longo de 2017 e atingiu o ápice na disputa da Copa da Primeira Liga.

Continua depois da publicidade





O Londrina anunciou a renovação de contrato de dois jogadores. O volante Jean Henrique renovou o seu vínculo por mais um ano e agora válido até novembro de 2022. Já o atacante Victor Daniel, estendeu seu contrato até dezembro de 2023.







Leia mais na Folha de Londrina.