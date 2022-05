Gabigol faz dois e Flamengo vence Católica pela Libertadores

O Flamengo contou com o brilho da dupla Bruno Henrique e Gabigol para derrotar a Universidad Católica-CHI por 3 a 2, na noite desta quinta-feira (28). Jogando no estádio San Carlos de Apoquindo, em Santiago, o rubro-negro chegou a nove pontos e manteve a liderança do Grupo H da Copa Libertadores.

Logo aos sete minutos de jogo, Bruno Henrique arrancou pela esquerda e enfiou para Gabigol, que bateu na saída do goleiro para abrir o placar. O empate da Católica veio apenas oito minutos depois, quando Zampedri recebeu na área e armou o chute. Isla tentou cortar e acabou marcando um gol contra.

A dupla de ataque do Fla entraria em cena novamente aos 34 do primeiro tempo. Arrascaeta lançou Bruno Henrique, que invadiu a área e cruzou para Gabigol empurrar para as redes.





Em desvantagem ao final do primeiro tempo, o time da casa voltou do intervalo com uma proposta mais ofensiva. Aos 16, Fuenzalida recebeu cruzamento na área e mandou um voleio na trave do goleio Santos.





Ao mesmo tempo, a equipe chilena oferecia espaços para os contra-ataques rubro-negros. Em um deles, aos 39 minutos, Marinho arrancou pelo meio e deixou Lázaro na cara do gol. O garoto chutou bonito, no ângulo, para fazer o terceiro do Flamengo na partida.

Nos acréscimos, Buonanotte ainda descontou, com um chute cruzado que desviou no zagueiro Pablo. Mas era tarde demais, e o placar ficou mesmo em 3 a 2 para o time brasileiro.





Após a vitória na Libertadores, o Flamengo direciona as atenções para a Copa do Brasil, pela qual pega o Altos-PI, no próximo domingo (1). Três dias depois, a equipe de Paulo Sousa volta a atuar na competição continental, contra o Talleres-ARG, na Argentina.