Fluminense empata com Flamengo e é campeão carioca 2022

Com empate em um gol, o Fluminense sagrou-se campeão carioca 2022 diante do Flamengo na noite de sábado (2), no Maracanã. O placar agregado ficou em 3 a 1.

Após a vitória do Flu no jogo de ida por 2 a 0, o Fla-Flu 438 terminou em 1 a 1.

Os gols saíram todos na primeira etapa. Aos 27, Gabriel Barbosa balançou a rede para o Flamengo. Aos 43, Germán Cano empatou para a equipe de Abel Braga. No segundo tempo, Cano ainda desperdiçou um pênalti marcado pelo VAR.





O Flamengo volta a campo na terça-feira (5) para a estreia na Libertadores contra o Sporting Cristal, às 21h30, no estádio Nacional de Lima, no Peru.





Já o próximo compromisso do Fluminense é estreia na Sul-Americana, quarta-feira (6), às 19h15, contra o Oriente Petrolero-BOL, no Maracanã, pela primeira rodada da fase de grupos.

