Flamengo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta

Flamengo e Palmeiras se enfrentam a partir das 19h30 desta quarta-feira (20), no estádio do Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Em partida adiantada da quarta rodada da competição, cariocas e paulistas medirão forças num estádio que terá apenas torcedores rubro-negros. O Flamengo exercerá o direito de reciprocidade, já que em 2019, em uma partida no Allianz Parque, apenas palmeirenses puderam acompanhar o confronto in loco.

É a primeira vez que as equipes se enfrentam desde a final da Libertadores de 2021, disputada no final de novembro passado, no Uruguai. Na ocasião, o Palmeiras venceu por 2 a 1, na prorrogação, e ficou com o título. A partida desta quarta coloca à prova os últimos campeões continentais, já que o Flamengo venceu a Libertadores em 2019, enquanto o Verdão foi campeão em 2020 e 2021.

O técnico rubro-negro, Paulo Sousa, destacou a rivalidade recente entre os clubes. “Sem dúvida alguma, é um clássico maior. Assim, vamos ter o torcedor nos empurrando com muita energia mais uma vez, e fazendo o seu melhor para oferecermos tudo o que podemos em campo, para eles serem felizes”.





O Flamengo vem de vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, em partida disputada no último domingo (17), também no Maracanã. O resultado deixou a equipe na 4ª colocação do Brasileiro, com quatro pontos. Para a partida com o Palmeiras, o rubro-negro tem o desfalque do atacante Bruno Henrique, com problemas no joelho direito. Por outro lado, o zagueiro Pablo, recuperado de lesão, pode ser uma das novidades na escalação do Fla.





Já o Palmeiras vem de empate por 1 a 1 com o Goiás, no último sábado (16), no estádio da Serrinha. Ainda sem vencer no Brasileiro, o Verdão soma apenas um ponto, ocupando a 15ª posição da tabela. O lateral Marcos Rocha pediu tranquilidade ao time para que o Palmeiras consiga a primeira vitória no campeonato. “Temos de ter tranquilidade. Fizemos um bom jogo contra o Goiás, mas a bola não entrou. A equipe está trabalhando bem. É claro que é bom somar pontos para não nos distanciarmos dos primeiros colocados. Um jogo importante contra o Flamengo, sabemos que será de muita pressão e intensidade”.

O único desfalque do Palmeiras é o zagueiro Luan, que se recupera de lesão na coxa. O time do técnico Abel Ferreira deve ter força máxima no Maracanã.





A partida entre Flamengo e Palmeiras será transmitida pelo Premiere.