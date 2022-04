Flamengo e Fluminense começam a decidir Campeonato Carioca nesta quarta

Flamengo e Fluminense começam a decidir o título do Campeonato Carioca nesta quarta-feira (30), a partir das 21h40, no estádio do Maracanã. O segundo e decisivo jogo está marcado para sábado (2), às 18h.

Mandante da partida desta quarta, o Flamengo chega à decisão em um momento mais tranquilo que o rival. Após eliminar o Vasco nas semifinais, no domingo passado (20), o rubro-negro entra em campo com moral para buscar o quarto título carioca consecutivo - foi campeão em 2019, 2020 e 2021.

Para o primeiro jogo da final, o técnico Paulo Sousa deve contar com os retornos do uruguaio Arrascaeta e do chileno Isla, que estavam defendendo as seleções nacionais até esta terça-feira (29). A expectativa é de que Arrascaeta comece jogando, enquanto Isla deve iniciar no banco de reservas. Bruno Henrique, recuperado de lesão no ombro, voltou aos treinos e também deve ser titular. Os desfalques do Flamengo ficam por conta de Rodinei, Rodrigo Caio e Pablo, lesionados.





O Fluminense, que fez a melhor campanha da primeira fase do estadual, vai ao Maracanã sob pressão. A torcida tem cobrado o elenco e o técnico, Abel Braga, desde a eliminação para o Olimpia, do Paraguai, na fase preliminar da Copa Libertadores. A classificação para a final, no último domingo (27), não foi suficiente para acalmar os ânimos dos trocedores, que vaiaram a atuação do Tricolor contra o Botafogo, na segunda partida da semifinal.





O único desfalque certo do Flu é o centroavante Fred, expulso nos minutos finais do jogo contra o Botafogo. Por outro lado, retornam ao time o zagueiro Nino, o volante Felipe Melo e o atacante Luiz Henrique, que estavam lesionados. Pesa a favor do Tricolor o retrospecto recente do clássico: o Fluminense venceu as últimas três partidas que disputou contra o Flamengo.

O Fla-Flu desta quarta terá transmissão de Record TV, Cariocão Play, FlaTV+, Flu TV, Camisa 21 (YouTube), Casimito (Twitch), Gaules (Twitch) e RonaldoTV (Twitch), além da Rádio Nacional.