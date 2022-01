Flamengo define perfil de técnico e prepara viagem para acerto na Europa

Passado o período eleitoral, o Flamengo vai, enfim, acelerar a busca pelo novo treinador. Na noite desta quinta-feira (16), o presidente Rodolfo Landim toma posse para seu segundo mandato. Com isso, os dirigentes do clubes planejam embarcar para a Europa ainda essa semana.

A cúpula aguarda o fim das formalidades no clube para cruzar o oceano Atlântico rumo a Portugal. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e o diretor-executivo da pasta, Bruno Spindel se preparam para embarcar à Europa e pretendem retornar com um novo comandante na bagagem.

A cúpula rubro-negra evita se fechar em um nome apenas, mas definiu que não irá abrir mão de um profissional que possa liderar um time ofensivo e que tenha o controle das partidas.





A visão dos dirigentes é de que não seria coerente trazer alguém que contrarie o estilo dos atletas que integram o elenco e que uma escolha neste sentido atrasaria a evolução do trabalho.





A base da dupla será Lisboa, e o nome que pinta com mais força no horizonte é o de Carlos Carvalhal, do Braga. O comandante já fez um aceno positivo para o clube, porém há a necessidade de negociar a multa rescisória.

Carvalhal já sinalizou que aceitaria o convite, mas a multa de 10 milhões de euros (cerca de R$ 63,6 milhões) é um entrave real. Por meio de interlocutores, o Flamengo vê uma forma de diminuir a bolada para tentar concretizar a vinda.





Ainda que o valor caia consideravelmente, investir na rescisão não estava nos planos rubro-negros, que ainda assim mantêm conversas e estudam fórmulas.





O português tem como um dos agentes Bruno Macedo, o mesmo empresário que cuida da carreira de Jorge Jesus. O clube luso deu a entender que topa um negócio desde que o Flamengo pague ao menos 3 milhões de euros (R$ 19 milhões).





O também luso Vitor Pereira, do Fenerbahçe (TUR), não estava cotado em um primeiro momento, mas seu nome ganhou força por conta da possível saída do clube turco.





A imprensa local afirma que o treinador está com os dias contados em Istambul, o que facilitaria a investida dos cariocas. Livre no mercado, o ex-Porto (POR) passaria a ser mais atraente, mas ele não está convencido que essa mudança seria um passo bem dado em sua carreira.





Sonho número 1 do clube, Jorge Jesus é uma possibilidade para lá de distante, já que ganhou um pouco de paz no estádio da Luz ao classificar o Benfica às oitavas da Liga dos Campeões.





Apesar do respiro, no entanto, o ídolo da torcida rubro-negra encara muita desconfiança de parte dos benfiquistas e jamais saiu do radar dos flamenguistas, que entendem ser uma obrigação a tentativa da contratação do Mister.





Apesar de evitar descartá-la por completo, a direção carioca vê essa possibilidade como um sonho praticamente impossível de se realizar.





Com o movimento concreto, o Flamengo pretende liquidar essa situação e virar a página. Os dirigentes estão seguros de que uma nova comissão técnica estará na reapresentação do elenco, em 10 de janeiro.