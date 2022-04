Fifa revela o mascote da Copa do Mundo no Catar

A Fifa (Federação Internacional de Futebol) publicou nas redes sociais, na tarde desta sexta-feira (1º), um vídeo em que apresenta o mascote da Copa do Mundo, que acontecerá no Catar, no fim de ano.

O personagem, chamado La'eeb, é inspirado nos tradicionais lenços de cabeça utilizados na cultura árabe. Na tradução direta, a palavra significa "jogador super habilidoso".

Nas redes sociais, os internautas comentaram sobre o assunto, fazendo comparações com diversos personagens de filmes e até mesmo com fotos do jogador português Cristiano Ronaldo. Veja abaixo algumas comparações e o vídeo de apresentação do mascote publicado pela Fifa.