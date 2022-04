Ferj define datas das finais do Campeonato Carioca para semana que vem

A Ferj (Federação de Futebol do Rio de Janeiro) definiu as datas dos dois jogos das finais do Campeonato Carioca para a semana que vem. O primeiro acontecerá na quinta-feira (31) e o segundo no domingo (3). A Ferj, porém, faz a ressalva de que ambos ainda aguardam a definição do calendário da Conmebol.



O Flamengo já se garantiu na decisão ao eliminar o Vasco com duas vitórias por 1 a 0. Na outra semifinal, o Fluminense saiu na frente com uma vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo nesta segunda-feira (21) no Nilton Santos. O jogo de volta ocorrerá neste domingo (27) no Maracanã e o Tricolor pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim fica com a vaga.



Além da final do Campeonato Carioca, a Ferj também divulgou a data das finais da Taça Rio, torneio disputado do quinto ao oitavo colocado da Taça Guanabara. Elas acontecerão nos dias 27 e 30.



Nos jogos de ida das semifinais, o Nova Iguaçu venceu o Angra Audax por 2 a 1 e o Resende bateu a Portuguesa por 1 a 0. Nesta quarta (23) o Nova Iguaçu recebe o Audax pelo duelo de volta. Já na quinta (24) é a vez da Lusa receber o Resende.