Fábio Aurélio, ex-jogador critica carreira de Neymar, e camisa 10 do PSG ironiza nas redes

Neymar Jr. iniciou esta segunda- feira(18) rebatendo as críticas que recebeu de Fábio Aurélio, ex-lateral do São Paulo e do Liverpool. O ex-jogador criticou o desempenho do brasileiro nesta temporada e disse que ficaria "decepcionado se fosse ele".

O craque do Paris Saint-Germain utilizou suas redes sociais para responder, com ironia, os comentários. Ele tirou print de alguns troféus que já ergueu em sua trajetória e postou com a legenda: "Realmente estou muito decepcionado, nossa! E ainda nem coloquei tudo, tá?" e ainda fez uma crítica dizendo que está cansado de ex jogadores "que abrem a boca para falar merda, cinco minutinhos de entrevista para falar da vida dos outros".



As críticas aconteceram durante uma entrevista exclusiva ao site Goal. Na conversa, Fábio Aurélio demonstrou preocupação com a carreira de Neymar e queria entender o porquê do atleta ainda não ter ganhado a Bola de Ouro.





"Eu sempre digo que se eu fosse ele, estaria muito decepcionado. As ambições que tem, e pela qualidade e talento que tem, o fato de nunca ter ganho uma Bola de Ouro parece errado", disse.





"Talvez algumas coisas sejam mais importantes para ele do que o futebol. Você vê (Cristiano) Ronaldo, Messi, eles estiveram lá no alto nível 10 a 15 anos, e você nunca ouviu falar de problemas fora do campo, mas Neymar está sempre envolvido em coisas assim", completou.

