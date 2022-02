Fã de 'Batman', Neymar encontra Robert Pattinson e dirige batmóvel

O atacante do PSG e da seleção brasileira Neymar Jr., 30, posou para fotos com os atores Robert Pattinson, que interpreta o homem morcego em "The Batman", e a atriz Zöe Kravitz, que faz a Mulher-Gato. O encontro aconteceu na noite de segunda-feira (21) na premiére do filme, em Paris, na França.



As fotos do jogador com os atores foram divulgadas no Instagram dele e no Twitter do diretor do filme Matt Reeves, que também aproveitou para registrar o encontro com Neymar. O jogador aparece ainda rindo em uma foto ao volante do batmóvel.



"Agora eu vou dar uma volta no meu 'possante' novo", brincou o atleta ao mostrar detalhes do carro nos stories do Instagram.



Antes do encontro com Neymar, Pattinson havia enviado uma mensagem de aniversário para o jogador, no dia 5 de fevereiro, e o convidou para a pré-estreia do filme. No Brasil, o longa tem previsão de estreia para 4 de março..

Neymar é fã assumido de super-heróis, principalmente de Batman. Em 2017, celebrou o Halloween, ao lado da irmã Rafaella Santos, fantasiado do vilão Coringa. Ele também tem em sua casa um quadro feito pelo artista Quevedo em que aparece com o rosto dividido entre o vilão Coringa e o Batman.



O quadro do jogador havia sido mostrado na abertura do documentário "Neymar: O Caos Perfeito", que mostra sua trajetória, lançado dia 25 de janeiro pelo Netflix. No trailer divulgado da nova produção, o atacante afirma que é considerado o Batman para a família e os amigos próximos. Já para quem não o conhece, ele é o Coringa, o inimigo do herói.