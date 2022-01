Empresa do agro patrocina Corinthians e anuncia volta de Paulinho ao time

O Corinthians fechou uma parceria inédita com o Grupo Taunsa, de agronegócio, e acertou a contratação do jogador Paulinho.

O contrato, que passa a valer em janeiro e tem duração até dezembro de 2023, será assinado por Paulinho nesta quarta-feira (15) de manhã no Parque São Jorge, em São Paulo.

É a primeira vez que uma marca nacional de agronegócio assina um contrato desse porte com um time da série A do futebol brasileiro. A parceria prevê a participação da Taunsa em conteúdos, propriedades físicas e digitais do clube, além de ativações a serem divulgadas em breve.





Em novembro, as negociações do Corinthians com o jogador foram antecipadas pela coluna de Ricardo Perrone no UOL, mas nunca tinham sido confirmadas pelo clube.





Paulinho é um ídolo da Fiel e integrou o elenco do Corinthians entre 2010 e 2013, ganhando com o clube os títulos do Campeonato Brasileiro em 2011, da Libertadores e do Mundial em 2012 e também do Paulista no ano de sua saída. O volante de 33 anos estava sem clube desde que rescindiu o acordo que tinha com o Al-Ahly, da Arábia Saudita, em setembro. Ele já passou pelo Barcelona e pelo Tottenham Hotspur, da Inglaterra.

A Taunsa divulgou um vídeo para celebrar a parceria com o jogador.





"Fico muito feliz de poder voltar a atuar com a camisa do Corinthians, o clube que eu amo e que foi o pilar de toda a minha carreira. Quero agradecer ao Grupo Taunsa por nos ajudar a viabilizar minha vinda e por acreditar no maior clube do Brasil. Agora é voltar a jogar ao lado da Fiel com a certeza de que vamos fazer história juntos de novo", diz Paulinho, em comunicado.





Sediada em Campinas (SP), a Taunsa atua em cinco áreas de agronegócio: agricultura, agrofomento, armazenamento, logística e trade. O investimento na parceria com o Corinthians faz parte da estratégia de expansão e internacionalização da empresa, que deve investir R$ 5,7 bilhões até 2028, o que tornará a empresa líder nacional em armazenagem e uma das três maiores exportadoras de soja do Brasil.





Atualizada às 16h.