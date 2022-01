Em alta devido a Leila e Mundial, Palmeiras é rota principal de empresários

Como em todas as pós-temporadas desde 2015, o departamento de futebol do Palmeiras se converteu em grande balcão de negócios desde o fim do Campeonato Brasileiro. Mas a transição de 2021 para 2022 está mais movimentada que a de anos anteriores. Dois fatores impulsionam esse crescimento: Leila Pereira e o Mundial de Clubes.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O tricampeão da Libertadores, candidato a finalista em Abu Dhabi no mês de fevereiro, tem sido destino de mais empresários do que de costume. E mais do que isso, apareceu e aparece ligado a jogadores que nunca constaram nos planos do departamento, não cabem no orçamento e jamais entrarão na Academia de Futebol como atletas do Palmeiras.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



Em tom jocoso, uma pessoa do clube indagou a reportagem sobre onde alocar tantos jogadores num setor de ataque que ainda conta com seis nomes, por exemplo, se o Palmeiras contratar metade dos atletas em que teria supostamente demonstrado interesse. Uma simples conversa de um agente sobre um atleta com pessoas do clube tem sido tratado como sondagem ou consulta, e assim reportada ao mercado, disse outro funcionário.



Num mundo precificado e de competição às vezes mais acirrada nos bastidores do que na grama, o Palmeiras da recém-empossada presidenta Leila Pereira é um "outro clube interessado" crível em quase todas as mesas de negociação em que for citado. Uma chancela, um concorrente perigoso. Tem orçamento, está no mercado e se reforça para tentar seu título mais sonhado.



Dos desejos do Palmeiras, o mais importante e ainda pendente é um camisa 9. O clube negocia com dois perfis: um jogador em desenvolvimento e outro mais maduro, para chegar e jogar. Ambos não devem escapar da descrição preferencial: jovens com potencial de revenda.

Continua depois da publicidade



Até o momento, o Palmeiras contratou o goleiro Marcelo Lomba (ex-Internacional) e o meia colombiano Eduard Atuesta que, revelado pelo Independente de Medellín (COL), estava no Los Angeles FC (EUA). O zagueiro chileno Valber Huerta teve sua negociação suspensa devido a problemas no joelho direito.