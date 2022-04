Dono do Botafogo dispara: "Se não quisesse ganhar campeonatos, teria comprado o Londrina"

O empresário norte-americano John Textor, novo dono do Botafogo, causou polêmica ao citar o Londrina EC em uma entrevista à CNN Brasil na noite deste domingo (20). Em inglês, Textor falava sobre a ambição do clube e a importância de vencer títulos, quando afirmou que "se não quisesse ganhar campeonatos, teria comprado o Londrina".

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Tem que ser sobre ganhar campeonatos. O futebol não é diferente de qualquer outro negócio. Você tem que vencer antes de se tornar rentável. É um grande time (Botafogo), eu sei o que os torcedores querem. Se eu não quisesse ganhar campeonatos, eu teria comprado o Londrina", disparou.

Continua depois da publicidade





O empresário é dono de 90% das ações da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do Botafogo desde o começo de março, quando a compra foi oficialmente assinada. O objetivo do gestor é colocar o clube carioca novamente entre os melhores do país, após o retorno à Série A, conquistado no ano passado com o título da Série B. O último grande título nacional do Fogão foi o Campeonato Brasileiro de 1995.





Assim como o Botafogo, o Londrina também enxerga a possibilidade de se tornar uma SAF, com a chegada de uma nova proposta de um grupo de investidores. Em janeiro, o gestor do Tubarão, Sérgio Malucelli, chegou a ter negociações avançadas para a venda do clube a um outro grupo, mas o negócio não se concretizou. A fala de Textor aumenta as especulações de que o atual dono do Botafogo teria sido um dos interessados na compra de ações do Londrina.