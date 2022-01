Dois titulares do Palmeiras devem começar 2022 sem definição sobre contrato

O Palmeiras tem dois titulares de destaque em 2021 com contratos se encerrando no final de 2022. Gustavo Scarpa e Marcos Rocha, que estão entre os atletas mais escalados por Abel Ferreira na temporada, não têm previsões quanto a seus futuros a partir de 2023.



A reportagem apurou que as renovações não estão entre as prioridades mais urgentes do departamento de futebol neste momento. O clube, afinal, tem até o meio do ano para resolver a questão se não quiser ver os dois saindo de graça para outro clube. A partir de junho, os jogadores podem assinar pré-contratos com outras agremiações sem compensação financeira para o time alviverde.



O estafe de Scarpa não foi procurado para tratar a questão neste fim de ano. Houve início de conversa com o jogador no primeiro trimestre de 2021, sem que elas fossem posteriormente retomadas. Com Rocha, a conversa sobre a questão foi mais recente, mas ainda não houve definição.



Rocha, que atuou em 37 partidas, tem até mais clareza quanto ao seu futuro, já com menos mercado por conta de sua idade. Abel gosta do jogador e não pediu contratação no setor, dando indícios de que pretende seguir contando com o lateral. Existe no Palmeiras a avaliação de que Rocha, embora com 33 anos, ainda tenha lenha para queimar.

Scarpa, que também teve uma excelente temporada, está nos planos do português e tem opções de mercado, até por ter 27 anos. Embora seja crítico do jogo sem bola do meia, Abel aprecia o talento do jogador, que resolveu muitos jogos para o time com assistências e lances de bola parada.



Com 55 jogos, Scarpa foi o jogador do time que mais vezes entrou em campo. Foram 30, as contribuições diretas dele, para gols na temporada -22 assistências e oito gols. Como o Palmeiras fez 113 gols, o camisa 14 marcou presença direta em mais de um quarto dos gols do time nos campeonatos de 2021.



Há um terceiro jogador com contrato a terminar no fim de 2022. Trata-se do lateral-esquerdo Victor Luis. O jogador teve um começo de ano muito bom, chegando a roubar a posição de Matias Viña. Mas foi perdendo espaço ao longo da temporada, e a tendência é que ele não siga no clube.