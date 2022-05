Depois do Corinthians, Palmeiras também vai jogar no Estádio do Café, em Londrina

Depois do Corinthians, será a vez do Palmeiras jogar em Londrina pela Copa do Brasil. A CBF confirmou nesta quinta-feira (28) a partida do Verdão contra o Juazeirense-BA para o estádio do Café, dia 11 de maio (quarta-feira), às 19h, pela rodada de volta da terceira fase.

O estádio do Juazeirense, Adauto Moraes, tem capacidade inferior a 10 mil lugares, que é a quantidade mínima exigida pela CBF para a terceira fase da competição.

O jogo de ida será neste sábado (30), às 21h, em São Paulo, marcando a estreia do Palmeiras na Copa do Brasil.







O Juazeirense, que disputa a Série D do Brasileiro, eliminou o Vasco na segunda fase e contava com o jogo em seu estádio. O clube baiano acabou aceitando vender o jogo para Londrina por questões financeiras, já que não poderá atuar em sua casa. A partida foi comprada pela empresa do ex-jogador Rony.





O estádio do Café também foi palco do jogo entre Corinthians e Portuguesa-RJ, no dia 20 de abril, pela rodada de ida da terceira fase Copa do Brasil, com empate por 1 a 1.