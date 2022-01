Daniel Alves, Neymar e Alisson entram em lista de time ideal de 2021 da Fifa

A Fifa anunciou, nesta terça-feira (14), o nome dos 23 jogadores que receberam mais votos para o time ideal de 2021 para o prêmio da entidade com a FIFPro, organização que representa a nível mundial os jogadores profissionais de futebol.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

Três brasileiros estão na lista: o goleiro Alisson, do Liverpool , o atacante Neymar, do PSG, e o lateral Daniel Alves, ex-São Paulo e agora de volta ao Barcelona.





Para este prêmio, são os votos dos jogadores do mundo todo que indicam os melhores, sendo que os 11 ideais serão anunciados no dia 17 de janeiro. Ao contrário do que acontecia antes, a lista se resume a 23 nomes, em vez dos 55 que eram divulgados.





A formação ideal terá um goleiro, três defensores, três meias e três atacantes dentre os mais votados da posição. O 11º jogador será aquele mais bem votado dentre os jogadores de linha.

Continua depois da publicidade





O Barcelona é o clube com mais concorrentes no evento, com cinco jogadores. Chelsea e Paris Saint-Germain vem em seguida, com quatro atletas cada um.