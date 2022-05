Coritiba vence o Santos por 1 a 0 no Couto Pereira

O Coritiba saiu na frente e venceu o Santos por 1 a 0 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (20) no estádio Couto Pereira, na capital paranaense. O gol da vitória foi marcado por Alef Manga, ainda na primeira etapa.

O Coxa dominou o jogo, mas parou nas defesas do goleiro João Paulo, capitão que mais uma vez salvou o Peixe de uma derrota por placar mais amplo.

O treinador do time do litoral paulista, Fabián Bustos, acabou expulso por reclamação e fica de fora do confronto de volta, em Santos.