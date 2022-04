Coritiba vence Athletico e larga na frente por uma vaga na final

O Coritiba saiu na frente do Athletico-PR na busca por uma vaga na decisão do Campeonato Paranaense nesta quarta-feira (23). Jogando na Arena da Baixada, o Coxa venceu o Atletiba por 2x1, com dois gols de Alef Manga, e agora precisa apenas de um empate no jogo da volta para avançar à decisão.

A vitória alviverde começou a ser construída logo com 10 minutos de jogo. Após boa troca de passes no ataque, Val abriu para Alef Manga, que bateu forte e cruzado para superar o goleiro Santos e abrir o placar.

A reação rubro-negra não demorou. Aos 14 do primeiro tempo, Jader cruzou da direita, Pablo desviou e a bola sobrou para Terans chegar batendo e empatar a partida.





O jogo seguiu movimentado, com boas chances para cada lado, até o Coritiba voltar à frente do placar ainda na primeira etapa. Aos 43, após chutão do goleiro Alex Muralha, Léo Gamalho e Igor Paixão ganharam a disputa pelo alto e a bola sobrou novamente para Alef Manga. O atacante dividiu com Thiago Heleno e bateu na saída do goleiro para dar a vitória ao Coxa. O Furacão ensaiou uma reação no segundo tempo, levou perigo ao gol do rival, mas não conseguiu chegar ao empate.





O jogo da volta será disputado no domingo (27), no estádio Couto Pereira, a partir das 16h. O Coritiba tem a vantagem do empate. O Athletico precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por pelo menos dois gols para conseguir a classificação no tempo normal. O outro finalista sai do confronto entre Maringá FC e Operário, que fazem o primeiro jogo da semifinal nesta quinta-feira (24), às 20h.