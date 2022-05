Coritiba e Santos voltam a se enfrentar, agora pela Copa do Brasil

Coritiba e Santos entram em campo nesta quarta-feira (20), a partir das 19h30, no estádio Couto Pereira, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

As equipes voltam a se enfrentar apenas três dias depois do jogo pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo (17), quando o Peixe venceu o Coxa por 2 a 1 na Vila Belmiro. A partida, no entanto, ficou marcada pela briga entre as torcidas nos arredores do estádio santista. Por isso, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) considera determinar torcida única para o jogo desta quarta-feira (20), mas ainda não tomou uma posição oficial.

Dentro de campo, a expectativa é de um duelo equilibrado, assim como foi o jogo do Brasileirão. As equipes fizeram campanhas parecidas para chegarem à terceira fase da Copa do Brasil. O Coritiba venceu o Bahia de Feira de Santana-BA, por 5 a 2, e o Pouso Alegre-MG, nos pênaltis. O Santos bateu o Salgueiro-PE por 3 a 0 e também precisou das penalidades para eliminar o Fluminense-PI, após empate em 1 a 1 no tempo normal. Nas duas fases anteriores, os confrontos foram disputados em jogo único, diferentemente da terceira fase. O duelo de volta entre Santos e Coritiba está marcado para o dia 12 de maio, quinta-feira, no litoral paulista.





Do lado alviverde, o principal desfalque é o centroavante Léo Gamalho, que sentiu um desconforto muscular. Pelo Santos, o volante Camacho está suspenso e desfalca a equipe, que deve contar com o retorno de Ricardo Goulart, poupado no fim de semana.





A partida entre Coritiba e Santos terá transmissão do Amazon Prime.