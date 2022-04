Corinthians vai mal na altitude e estreia com derrota na Libertadores

O Corinthians começou a Libertadores 2022 com derrota por 2x0 para o Always Ready, da Bolívia. Jogando nos 3.600 metros de altitude da capital boliviana, La Paz, o Timão teve dificuldades para criar chances de gol e acabou sendo derrotado na noite desta terça-feira (5).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O primeiro gol dos bolivianos saiu logo aos sete minutos de jogo. Jorge Flores invadiu a área pela esquerda e foi derrubado por João Pedro. O árbitro marcou o pênalti e Marcos Riquelme cobrou no ângulo, sem chances para Cássio. O Corinthians tentou reagir, mas criou pouco no primeiro tempo. A melhor chance veio com Renato Augusto, aos 32, em chute de fora da área que passou perto da trave.

Continua depois da publicidade





Na volta do intervalo, o Timão sofreu outro duro golpe. Com apenas 18 segundos de jogo, no primeiro lance da segunda etapa, Riquelme recebeu no ataque e fez um belo passe para Rodrigo Ramallo tocar na saída de Cássio e ampliar a vantagem.





O cenário foi parecido com o do primeiro tempo: o time do técnico Vítor Pereira tentando pressionar, chegando no campo de ataque, mas sem conseguir levar muito perigo ao gol adversário até o final do jogo.





A derrota por 2x0 coloca o Corinthians na última posição do Grupo E, sem nenhum ponto conquistado, junto com o Boca Juniors-ARG, que perdeu para o Deportivo Cali-COL, também por 2x0. Os colombianos lideram a chave com três pontos, empatados com o Always Ready.

Continua depois da publicidade





Na próxima rodada da Libertadores, o Timão recebe o Deportivo Cali em São Paulo, na Neo Química Arena, a partir das 21h da próxima quarta-feira (13).