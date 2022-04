Corinthians vai jogar contra a Portuguesa no Estádio do Café pela Copa do Brasil

A CBF confirmou o jogo entre Portuguesa-RJ e Corinthians pela terceira fase da Copa do Brasil para o Estádio do Café. O confronto será em 20 de abril, uma quarta-feira, às 21h30. A partida de volta será na Neo Química Arena, em São Paulo, ainda sem data definida.



A SM Sports, gestora do futebol do Londrina EC, negociou o mando com o time carioca e adquiriu os direitos da partida. A Portuguesa vai receber uma cota pela negociação e a administração e comercialização da partida será da SM Sports. Os valores do negócio não foram revelados.



Ainda não há definição sobre os preços dos ingressos e nem quando os bilhetes começarão a ser vendidos. A SM Sports pagará uma aluguel de R$ 35 mil para alocar o estádio do Café.







A partida contra a Portuguesa será a estreia do Corinthians na Copa do Brasil. Já o time da Ilha do Governador eliminou o CRB (AL) e o Sampaio Corrêa (MA). O Timão que até aqui na temporada caiu na semifinal do Campeonato Paulista e estreou com derrota na Libertadores, ao perder para o Always Ready (BOL), por 2 a 0, na terça-feira (5).







