Corinthians finaliza preparação para estreia na Libertadores com desfalques de última hora

O Corinthians faz sua estreia na fase de grupos da Copa Libertadores em jogo contra o Always Ready nesta terça-feira (5), a partir das 21h30 (de Brasília), em La Paz (Bolívia), e tem o zagueiro Raul Gustavo como desfalque de última hora para a partida. O defensor vinha treinando de titular ao longo da semana na vaga de Gil, porém sentiu um desconforto muscular e precisou ser cortado da viagem à Bolívia para o jogo desta terça-feira. O centroavante Júnior Moraes também é baixa por conta de dores na lombar.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O elenco do Corinthians encerrou nesta segunda-feira (4) pela manhã a preparação para o duelo em La Paz. De acordo com as informações divulgadas pelo clube, o técnico Vítor Pereira realizou um trabalho de posse de bola com a equipe titular e trabalhou a bola parada ofensiva e defensiva no CT Joaquim Grava.

Continua depois da publicidade





A comissão técnica do Corinthians também utilizou os últimos treinos para estudar novas formações táticas e testar a equipe titular sem a presença de alguns medalhões. Dois esquemas foram estudados pelo time paulista: o 4-3-3 e o 3-6-1.





A tendência é de que o clube alvinegro inicie o confronto com Cássio; João Pedro, João Victor, Gil e Lucas Piton; Du Queiroz, Maycon (Paulinho) e Renato Augusto; Willian, Adson (Roger Guedes) e Jô.





Além de Raul Gustavo e Júnior Moraes, o Corinthians também conta com os desfalques de Fagner -lesão muscular na coxa esquerda- e Luan, que trata de um incômodo na região do quadril. No restante, o time alvinegro terá força máxima para a estreia na Copa Libertadores.

Continua depois da publicidade





A delegação está a caminho de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e faz a aclimatação por lá. Nesta terça-feira, o elenco embarca em voo fretado para La Paz -palco da partida diante do Always Ready. O Corinthians está no Grupo E da Copa Libertadores ao lado de Boca Juniors e Deportivo Cali.







Estádio: Hernando Siles, em La Paz (Bolívia)

Horário: Às 21h30 (de Brasília) desta terça-feira ()04

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Transmissão: SBT e Conmebol TV