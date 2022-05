Corinthians fica no empate com Deportivo Cali na Libertadores

O Corinthians viajou até a Colômbia e ficou um empate sem gols com o Deportivo Cali, nesta quarta-feira (4) no estádio Colosso de Palmaseca, mas se manteve na liderança do Grupo E da Copa Libertadores.

Com este resultado o Timão atingiu sete pontos, um a mais do que o Boca Juniors (Argentina), que bateu o Always Ready (Bolívia) fora de casa.

As duas equipes fizeram uma primeira etapa movimentada. Cássio defendeu forte chute da entrada da área de Téo Gutiérrez, aos 24 minutos. A melhor oportunidade do time brasileiro saiu dos pés de Gustavo Mantuan, aos 37 minutos, quando o meio-campista chutou por cima do gol com liberdade.





Já no segundo tempo, aos 21 minutos, Téo Gutiérrez cobrou pênalti e o goleiro Cássio defendeu.





Logo em seguida, o lateral Fábio Santos ainda teve a oportunidade de garantir a vitória do Corinthians, mas desperdiçou cobrança de pênalti.

Após o empate pela Libertadores, o Corinthians volta atenções ao Brasileiro, quando enfrenta o Bragantino no domingo (8). Na competição sul-americana, o Timão volta a jogar em 17 de maio, contra o Boca Juniors em Buenos Aires.