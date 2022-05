Corinthians estreia na Copa do Brasil em Londrina nesta quarta

O Corinthians estreia na Copa do Brasil nesta quarta-feira (20), a partir das 21h30, no estádio do Café, em Londrina. A partida é contra a Portuguesa-RJ, que optou por vender o mando de campo para o norte do Paraná.

Por ser um dos brasileiros na Copa Libertadores, o Timão entra na Copa do Brasil já na terceira fase. O Corinthians inicia a campanha em busca do quarto título do torneio - foi campeão em 1995, 2002 e 2009. Já a Lusa, que faz sua primeira participação na competição, eliminou CRB-AL e Sampaio Corrêa-MA para chegar à fase atual. O jogo de volta entra as equipes está marcado para o dia 11 de maio, quarta-feira, na Neo Química Arena, em São Paulo.

O time do técnico Vítor Pereira chega a Londrina com moral, após uma sequência de três vitórias consecutivas. A última foi contra o Avaí, por 3 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.





A escalação para o jogo contra a Portuguesa-RJ ainda é um mistério, mas é esperado que o Corinthians use uma equipe alternativa, pensando em poupar jogadores para o clássico contra o Palmeiras, no próximo sábado (23), pelo Brasileirão. Dos titulares habituais, o lateral Fagner é um dos mais cotados para começar o jogo nesta quarta, após cumprir suspensão contra o Avaí.





Já a Lusa Carioca, time da Ilha do Governador, bairro da zona norte do Rio de Janeiro, chega ao embate contra o Timão após estrear na Série D do Brasileiro, no último domingo (17). A equipe comandada pelo técnico Toninho Andrade empatou sem gols com o São Bernardo-SP, na casa do adversário.

Como o estádio Luso Brasileiro comporta apenas cinco mil torcedores e a CBF exige que, nesta fase, as partidas da Copa do Brasil ocorram em estádios com no mínimo 10 mil lugares, o jogo foi vendido para o estádio do Café. A grande maioria do público deve ser de torcedores corinthianos, que têm presença massiva no norte do Paraná.