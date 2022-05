Corinthians encara Boca Juniors pela Libertadores

O Corinthians entra em campo nesta terça-feira (26) em partida importante contra o Boca Juniors-ARG, pelo Grupo E da Copa Libertadores. O jogo na Neo Química Arena está marcado para as 21h30.

O Timão precisa da vitória para espantar a crise após a derrota no derby paulista para o Palmeiras, por 3 a 0, no último sábado (23). Além disso, a partida tem caráter decisivo para a sequência do Corinthians na competição continental, já que o Boca Juniors é, na teoria, o adversário mais difícil para o time brasileiro na primeira fase. Todas as equipes da chave - que ainda tem Deportivo Cali-COL e Always Ready-BOL, estão empatadas com três pontos conquistados.

Para buscar a vitória, o Timão conta com a força da torcida dentro de casa, mas não terá o técnico Vítor Pereira na beira do campo. Diagnosticado com Covid-19, o treinador será substituído por seu auxiliar, o também português Filipe Almeida. Como o Timão poupou alguns titulares no clássico com o Palmeiras, a expectativa é de força máxima para a partida desta terça-feira. Fagner, Fábio Santos, Renato Augusto e William são alguns nomes que podem voltar ao onze inicial.





Do lado do Boca, o destaque fica por conta do paraguaio Óscar Romero, irmão gêmeo do também atacante Ángel Romero, que jogou no Corinthians entre 2014 e 2019. O meia deve ter a função de servir os atacantes Salvio e Benedetto, apostas do Boca para incomodar a defesa alvinegra. Benedetto, porém, se tornou dúvida após um problema físico, e pode começar no banco.





Essa será a primeira vez que o Corinthians enfrenta o Boca desde o polêmico confronto nas oitavas de final da Libertadores de 2013. Na ocasião, os argentinos eliminaram os brasileiros com a ajuda de erros do árbitro paraguaio Carlos Amarilla, no jogo da volta. No ano anterior, porém, a alegria foi dos corintianos, que venceram o Boca na final da Libertadores e ficaram com o título da América.

A partida entre Corinthians e Boca Juniors terá transmissão do SBT.