Corinthians e São Paulo brigam pelo Paulista e o prêmio de R$ 90 mil

Corinthians e São Paulo decidem nesta quarta-feira (8), às 21h, o título do Campeonato Paulista de futebol feminino na Neo Química Arena. Com todos os ingressos esgotados em dois dias, a modalidade ainda sofre para se consolidar no país.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

As entradas são gratuitas e foi necessário reservar o ingresso pela internet. O clássico Majestoso terá somente a presença da torcida corintiana e será exibido pelo canal SporTV e pelas plataformas de streaming Paulistão Play, YouTube e Eleven.



A Federação Paulista de Futebol oferece a premiação de R$ 90 mil à equipe campeã e, para a vice, R$ 50 mil. São valores bem abaixo dos distribuídos no torneio disputado pelos homens. Campeão do Paulista neste ano, o São Paulo embolsou R$ 3,5 milhões, e o Palmeiras, que terminou em segundo, ficou com R$ 1,1 milhão.



Na temporada anterior, a FPF pagava, respectivamente, R$ 5 milhões ao detentor do título no masculino. Porém, a entidade reajustou a parcela sob a justificativa da pandemia de Covid-19.

Continua depois da publicidade



No primeiro jogo da decisão do torneio feminino, o São Paulo venceu o Corinthians por 1 a 0 no sábado (4), diante da sua torcida no Morumbi. A meia Micaelly marcou o gol após receber bonito passe de Glaucia.

Com este resultado, o time tricolor tem a vantagem de levantar a taça da competição com o empate. Já o time alvinegro precisará vencer com dois gols de diferença ou, se conseguir uma vitória simples, levará a decisão para as cobranças de pênalti.