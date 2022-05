Corinthians busca primeira vitória na Libertadores nesta quarta

O Corinthians busca a reabilitação na Copa Libertadores nesta quarta-feira (13), a partir das 21h, contra o Deportivo Cali-COL, na Neo Química Arena.

Depois de perder para o Always Ready-BOL na altitude de La Paz na última terça-feira (5), o Timão estreou no Campeonato Brasileiro com uma grande vitória sobre o Botafogo, por 3 a 1, no último final de semana. A expectativa da torcida corinthiana é de que o time repita a boa atuação que teve no Rio de Janeiro para somar os primeiros pontos na competição continental.

Para o jogo desta quarta, o técnico Vítor Pereira deve ter os retornos de Fagner e Renato Augusto. O lateral cumpriu suspensão contra o Botafogo, enquanto o meia foi poupado e não saiu do banco. Na defesa, Gil e Raul Gustavo disputam uma posição para formar a dupla de zaga com João Victor, enquanto Fábio Santos e Lucas Piton brigam por uma vaga na lateral-esquerda. No ataque, a dúvida é entre Júnior Moraes e Róger Guedes.





Assim, uma provável formação do Corinthians para enfrentar o Deportivo Cali tem: Cássio; Fagner, João Victor, Gil (Raul Gustavo) e Fábio Santos (Lucas Piton); Du Queiroz, Paulinho, Maycon e Renato Augusto; Willian e Júnior Moraes (Róger Guedes).





O time colombiano deve ir a campo com: De Amores; Aldair Gutiérrez, Burdisso, Marsiglia e Mafla; Velasco, Congo, Camargo e Vásquez; Téo Gutierrez e Ángelo Rodríguez. O principal desfalque para o técnico Rafael Dudamel é o do meia Yony González, ex-Fluminense, Corinthians e Ceará, que está contundido. Na primeira rodada, o Cali estreou com uma vitória importante sobre o Boca Juniors-ARG, na Colômbia.

Com a derrota na estreia, o Corinthians ainda não pontuou e ocupa a lanterna do Grupo E. Os outros três times da chave têm três pontos cada. Na noite desta terça-feira (12), o Boca Juniors venceu o Always Ready por 2 a 0, em La Bombonera.





A partida entre Corinthians e Deportivo Cali tem transmissão da ESPN e da Rádio Nacional.