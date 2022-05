Corinthians anuncia novo uniforme inspirado no título mundial de 2012

O Corinthians apresentou na manhã desta terça-feira (26) o seu novo uniforme, inspirado no bicampeonato mundial conquistado pelo clube em 2012. Com detalhes dourados no colarinho, a camisa leva traços que remetem aos "anos dourados" do Timão.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em 2012, o Corinthians foi o campeão da Copa Libertadores no Pacaembu após vencer o Boca Juniors por 3 a 1 no placar agregado. Depois de conquistar pela primeira vez o título do torneio continental, o Timão foi ao Japão para disputar o Mundial de Clubes. Ao chegar à final, venceu o Chelsea por 1 a 0 , com gol de Paolo Guerrero.

Continua depois da publicidade





O novo manto alviengro vem para dar ânimo aos torcedores, que enfrentam a má fase do clube com falta de investimentos e desempenho considerado abaixo do esperado, sem ter uma conquista de destaque nacional há cinco anos e internacional há nove anos.