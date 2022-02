Corinthians acerta contratação do técnico português Vítor Pereira

O português Vítor Pereira é o novo técnico do Corinthians. Depois de 19 dias sem um comandante efetivo no CT Joaquim Grava após a queda de Sylvinho, o presidente Duilio Monteiro Alves subiu a oferta feita ao europeu e conseguiu fechar a contratação.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE



O contrato será válido até o fim de 2023, justamente quando se encerra a gestão do cartola no clube do Parque São Jorge. O treinador de 53 anos abriu conversas com o Corinthians há algumas semanas, porém havia dito não à oferta por conta de problemas pessoais.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade



Como não concretizou a chegada do também português Luís Castro por conta da multa contratual com o Al-Duhail, do Qatar, o Corinthians voltou a conversar com Pereira, oferecendo um valor maior do que o inicial, e fechou o negócio. Confirmada pela reportagem, a informação foi revelada pelo ex-jogador Neto.



Nos bastidores, o clube do Parque São Jorge prepara o anúncio da contratação para ser divulgado nas redes sociais. A diretoria também acerta os últimos detalhes para trazer o treinador ao Brasil e apresentá-lo ao elenco no CT Joaquim Grava. Ele trará junto uma equipe de profissionais para sua comissão técnica.



O treinador acumula passagens pelo Porto, Ah Ahli (SAU), Olympiakos (GRE), 1860 Munique (ALE), Shanghai SIPG (CHN) e Fenerbahce (TUR). O português estava livre no mercado da bola desde o fim de dezembro do ano passado, quando deixou o futebol turco após seguidos maus resultados.

Continua depois da publicidade



Recentemente, Vítor Pereira abriu negociações com o Everton (ING), e ficou muito próximo de trabalhar na Premier League, porém as conversas não avançaram. O treinador possui a Licença PRO, da Uefa, que lhe permite atuar em qualquer competição do futebol profissional.