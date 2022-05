Copa do Brasil: São Paulo consegue empate com o Juventude

O São Paulo conseguiu um empate de 2 a 2 com o Juventude nesta quarta-feira (20), no estádio Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A decisão da vaga para as oitavas da competição será no dia 12 de maio no Morumbi.

Com este resultado, quem vencer na volta avança à próxima fase. Em caso de novo empate o classificado será decidido nos pênaltis.



Com a vantagem de jogar em casa, em Caxias do Sul, o Juventude saiu na frente e fez 2 a 0 ainda na etapa inicial, com gols de Pitta, de cabeça aos 24 minutos, e de Óscar Ruiz, com um chute de fora da área aos 33.





Já na etapa complementar, o jogo mudou de figura, com o São Paulo descontando logo aos dois minutos, com Arboleda de cabeça, e arrancando o empate aos 47, em cobrança de pênalti de Reinaldo.