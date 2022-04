Confira os jogos do Santos e do São Paulo pela Copa Sul-Americana

O Santos e o São Paulo já têm data para entrar em campo pela Copa Sul-Americana. As datas e mandos dos confrontos da primeira fase foram confirmadas pelo perfil nas redes sociais da competição no domingo (27). O Peixe estreará no dia 5 de abril, quando enfrenta o Banfield da Argentina. Já o tricolor paulista, que está no grupo D, vai jogar contra o clube peruano Ayacucho, no dia 7 de abril.



Nesta fase, os times estão divididos em oito grupos com quatro equipes cada um. Para a fase seguinte, em que ocorre mata-mata, classificam-se os líderes de cada um dos grupos.

O líder será o time que obtiver a maior soma de pontos na primeira fase. Em caso de empate, os critérios para desempate são: saldo de gols, gols marcados, número de gols marcados fora de casa entre as equipes empatadas e, finalmente, ranking da Conmebol.





Os oito líderes, então, se somam aos terceiros colocados de cada um dos grupos da primeira fase da Copa Libertadores.





O São Paulo, antes de ir ao Peru, pela primeira fase da Sul-Americana, terá a missão de vencer o Palmeiras no Campeonato Paulista, onde chegou à final após derrotar o Corinthians por 2 a 1 no domingo (27). O tricolor joga no próximo dia 30, em casa, e encerrará a campanha no Campeonato, fora de casa, no dia 4.



Já o Santos não tem mais jogos em agenda. A última partida disputada foi contra o Água Santa no dia 19 de março, quando venceu por 3 a 2 pelo Campeonato Paulista.





*Sob supervisão de Larissa Ayumi Sato.