Confira onde e quando serão as finais do Paulistão entre São Paulo e Palmeiras

A FPF (Federação Paulista de Futebol) definiu na tarde desta segunda-feira (28) as datas e locais onde serão os confrontos das finais do Campeonato Paulista 2022. O São Paulo inicia a decisão em casa contra o Palmeiras na quarta-feira (30), no Morumbi, às 21h40. O segundo jogo será no domingo (3) às 16h, no Allianz Parque.

Inicialmente, havia um impasse quanto ao jogo decisivo, mando do alviverde. O Palmeiras não abria mão de disputar a final em casa, no Allianz Parque, que só estava livre no sábado (2), enquanto o tricolor não quis ceder e preferiu jogar domingo. A primeira reunião com a FPF terminou com apenas o jogo de ida definido. Mais tarde, o Palmeiras anunciou que conseguiu a liberação do estádio no domingo e a discussão foi encerrada.

O Palmeiras conseguiu a classificação para a final do Paulistão após vencer o Ituano nas quartas de final, por 2 a 0, e o Red Bull Bragantino na semifinal, com o placar de 2 a 1. Já o São Paulo passou com facilidade pelo São Bernardo, goleando por 4 a 1 nas quartas de final, e venceu o Corinthians por 2 a 1 na semifinal que aconteceu no domingo (27).





O tricolar encerra a campanha no Paulistão no dia 3 de abril e já estreia na Copa Sul-Americana no dia 7, quando enfrenta o time peruano Ayacucho. O mesmo acontece com o Palmeiras, que estreia na Copa Libertadores no dia 6 de abril, contra o Deportivo Táchira da Venezuela.





