Com time de meninos, São Paulo derrota Ayacucho na Sul-Americana

Com a classificação garantida por antecipação para as oitavas de final da Copa Sul-Americana, o São Paulo entrou em campo no estádio do Morumbi nesta quarta-feira (25) com uma formação com garotos e venceu o Ayacucho por 1 a 0.

O resultado confirmou o Tricolor como líder do Grupo E da primeira fase da competição com 12 pontos.

A partida foi uma marca interessante alcançada pelo tricoolor paulista: esta foi a primeira na história em que o São Paulo entrou em campo com dez jogadores formados na base, com a exceção do experiente zagueiro Miranda. E foi dos pés de um destes meninos, Caio, 18, que saiu o gol da vitória, aos 25 minutos da etapa complementar.