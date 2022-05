Com time alternativo e gol no fim, Santos vence Universidad Católica pela Sul-Americana

Com gol de Rwan aos 45 minutos do segundo tempo e com time alternativo, o Santos venceu a Universidad Católica no estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, no Equador, na noite de quinta-feira (5) e garantiu mais três pontos na Copa Sul-Americana.





Com o resultado, o Peixe subiu uma posição na tabela e é o segundo colocado do Grupo C, com sete pontos. O time equatoriano ficou em terceiro, com quatro pontos.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Os próximos compromissos do alvinegro praiano são domingo (8), quando recebe o Cuiabá na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, e na quinta-feira (12), na Copa do Brasil, jogo de volta da terceira fase, em que recepciona o Coritiba. Pela Sula, somente no dia 18, também em casa, diante do Unión La Calera,