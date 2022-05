Com mais opções, Londrina EC pode ter mudanças contra o Novorizontino

A semana de intervalo até o jogo de quinta-feira (21) contra o Novorizontino tem sido importante para o técnico Adilson Batista observar novas opções na montagem do Londrina visando o confronto da terceira rodada da Série B, no estádio do Café.



Dos 13 reforços contratados para o Brasileiro, sete ainda não estrearam com a camisa alviceleste. Alguns chegaram só na última semana e não houve tempo pra serem utilizados na derrota de 1 a 0 diante do Criciúma, em Santa Catarina. Com mais tempo de preparação, todos estão à disposição do treinador para o próximo jogo. Não há problemas também de suspensão e de contusão.



Ainda não jogaram na Série B os zagueiros Denílson e Gustavo Vilar, os laterais Léo, Watson e Alan Ruschel e os atacantes Matheus Lucas e Mirandinha. Entre os que estrearam, apenas o goleiro Victor Souza e o centroavante Gabriel Santos são titulares absolutos. Nomes como Dudu, Luis Mandaca, Marcinho e Gabriel Honório ainda buscam um espaço no equipe e foram utilizados por poucos minutos em campo.





Para quinta-feira, jogadores como Alan Ruschel e Matheus Lucas podem ganhar uma chance entre os titulares. Os dois mostraram bom aproveitamento no jogo-treino disputado no sábado diante do Grêmio Prudente. Os dois marcaram, inclusive, gols. Novidade também pode aparecer na zaga.





