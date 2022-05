Clubes brasileiros se despedem de Rincón nas redes sociais

Vários clubes brasileiros prestaram homenagens nas redes sociais ao ex-jogador colombiano Freddy Rincón, morto nesta quinta-feira (14) após sofrer um acidente de carro.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Rincón, de 55 anos, estava em estado grave desde segunda-feira (11), quando seu carro foi atingido por um ônibus em um cruzamento em Cali, na Colômbia. A confirmação da morte do ex-jogador veio no início da madrugada desta quinta-feira.

Continua depois da publicidade





Dentro de campo, o ex-volante disputou três Copas do Mundo pela seleção Colombiana (1990, 1994 e 1998) e jogou por Napoli-ITA e Real Madrid-ESP, na Europa. Seus melhores momentos, no entanto, foram no futebol brasileiro, onde defendeu Palmeiras, Corinthians, Santos e Cruzeiro. Pelo Verdão, Rincón conquistou o Campeonato Paulista de 1994. Já no Corinthians, clube do qual é um dos maiores ídolos da história, o colombiano venceu nada menos que um Campeonato Paulista (1999), dois Campeonatos Brasileiros (1998 e 1999) e um Mundial de Clubes (2000).





No Twitter, o perfil oficial do Corinthians destacou que Rincón estará "eternamente nos corações" corintianos. O Palmeiras postou postou um vídeo relembrando lances do craque com a camisa alviverde, enquanto o Santos afirmou que o colombiano "jamais será esquecido pela nação santista". O Cruzeiro lamentou a morte do ex-jogador e desejou força aos familiares, amigos e fãs de Rincón.





Mesmo clubes onde Rincón não jogou usaram as redes sociais para prestar homenagens. São Paulo, Flamengo, Fluminense, Botafogo e Atlético-MG, que já teve Rincón como membro da comissão técnica, em 2010, fizeram posts com o último adeus ao ex-jogador. Confira abaixo as principais homenagens:

Continua depois da publicidade