Classificado, Corinthians enfrenta o rebaixado Novorizontino neste domingo

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, o Corinthians enfrenta o já rebaixado Novorizontino neste domingo (20), às 16h, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, pela 12ª e última rodada da primeira fase do estadual.



Em sua quarta partida no comando do Corinthians, o técnico Vitor Pereira deve poupar alguns titulares e colocar os reservas em campo contra o Novorizontino. Seguindo essa linha, o treinador português poder usar o atacante Felipe, o zagueiro Roberto Renan e o meia Biro, ambos vieram da categoria de base e estão treinando com os principais jogadores do alvinegro paulista.



Pelo lado dos titulares, Roni, João Pedro e Luan podem entrar no confronto, já que foram titulares em apenas uma vez no campeonato. Outro jogador que pode ter a sua chance é Ivan. O atleta ainda não jogou desde a sua contratação e seria a partida ideal para o técnico Vitor Pereira o ver em ação no confronto.



Já o rival, jogando em casa, deve entrar com o que tem de melhor para o duelo contra o Corinthians. Rebaixado no Paulista, o clube só cumpre tabela e se despede da atual temporada com a pior campanha do estadual de 2022 com apenas três pontos em 11 rodadas -nenhuma vitória, três empates e oito derrotas. Agora, o time da cidade paulista de Novo Horizonte pretende buscar o melhor resultado possível contra o Corinthians e já pensa na Série B de 2023.

Estádio: Doutor Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

Horário: 16h deste domingo (20_

Árbitro: Thiago Lourenço de Mattos

Onde assistir: Record, pelo canal aberto, Premiere e streaming