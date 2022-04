'Chega no limite da embriaguez', diz jornalista sobre Neymar nos treinos

Neymar foi alvo de mais críticas pesadas na França por conta de seu desempenho abaixo da média com a camisa do Paris Saint-Germain. Daniel Riolo, jornalista da RMC Sport, comentou sobre a pouca dedicação do craque nos treinos e sobre a chegada do atleta no dia a dia de trabalho. O UOL Esporte procurou a assessoria do jogador, que não respondeu aos comentários de Riolo até o momento.

"Neymar quase não treina, chega em um estado lamentável, no limite da embriaguez. Neymar está em um espírito de revanche com o PSG, há uma ruptura total entre o clube e o vestiário", disse o jornalista.

Riolo, que já tem um histórico de críticas ao camisa 10 do time francês, também comentou que o melhor que o PSG poderia fazer seria deixá-lo ir embora.





"Os torcedores do PSG não se importam com as travessuras de Neymar, de seu documentário na Netflix. Você tem que assinar o cheque dele e deixá-lo sair", afirmou.





O camisa 10 vem sendo um dos principais alvos de críticas da torcida do Paris Saint-Germain, principalmente após a eliminação na Champions League para o Real Madrid. Na atual temporada, o jogador anotou apenas cinco gols e contribuiu com cinco assistências.

Embora tenha renovado o contrato até 2025, Neymar vem sendo especulado para deixar o PSG nos próximos meses. O nome do craque da seleção brasileira já foi cotado no Barcelona e em clubes da Premier League, embora nada de maneira oficial.