Carille vê Felipe Jonatan capaz de repetir 2020 na lateral do Santos

Fábio Carille pensa utilizar Felipe Jonatan como lateral esquerdo no Santos em 2022, posição de origem do atleta. O técnico quer o time alvinegro novamente no esquema tático com apenas dois zagueiros.



Diante da instabilidade defensiva do Santos na última temporada, Carille promoveu o 3-5-2, com três zagueiros, dois alas, três meio-campistas e dois atacantes. Nessa formação, Felipe se destacou como segundo volante.



Para a próxima temporada, porém, Fábio Carille entende que Felipe Jonatan pode reeditar os bons momentos de 2020 como lateral esquerdo, à época sob o comando de Cuca. Ele foi titular absoluto na campanha do vice-campeonato da Libertadores. Nesse período, tinha a companhia do zagueiro Luan Peres e do volante Diego Pituca pelo setor.



Carille admite que Felipe tem maior vocação ofensiva, mas vê boa possibilidade do lateral evoluir defensivamente durante os treinamentos da pré-temporada. O treinador gosta da variação do lateral como meio-campista, porém, vai priorizar a utilização do camisa 3 na linha de quatro.

O que pode prejudicar o planejamento de Carille é a boa visão do mercado da bola sobre Felipe Jonatan. O lateral esquerdo recebeu sondagens recentes, mas nenhuma proposta oficial além do Internacional, em maio, chegou na mesa do presidente Andres Rueda.



O Santos só negociará Felipe em caso de uma grande oferta, até pela dificuldade de se encontrar jogadores para a posição. Ele tem 23 anos e contrato com o time da Vila Belmiro até 28 de fevereiro de 2025. O clube alvinegro pagou R$ 6 milhões para tirá-lo do Ceará em 2019.



A alternativa no elenco santista para a posição é Moraes, emprestado pelo Atlético-GO até 30 de abril. Como o valor de compra fixado é de R$ 6,5 milhões, o Santos procura por outro lateral esquerdo. Lucas Pires e Pedro Scaramussa, ambos do sub-20, agradam e são avaliados.