Cantillo é convocado e desfalca o Corinthians no mata-mata do Paulista

O colombiano Victor Cantillo foi convocado pelo técnico Reinaldo Rueda para defender a seleção colombiana nas partidas contra Bolívia e Venezuela, nos dias 24 e 29 de março, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Por conta disso, o volante não disputa as quartas de final do Campeonato Paulista e, caso o Corinthians avance para as semis, também será desfalque.

Em alta no clube alvinegro após a atuação diante da Ponte Preta, no último sábado (12) , o meio-campista apenas defenderia o time no mata-mata caso a equipe garanta vaga na final do estadual, agendada para os dias 30 de março e 3 de abril. Pela fase de grupos, nos jogos contra Palmeiras (17) e Novorizontino (20), o colombiano estará apto a defender o Corinthians.

Atualmente, a seleção da Colômbia ocupa a sétima colocação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo deste ano e precisa de duas vitórias para manter vivo o sonho de disputar o Mundial ou garantir vaga na repescagem. O primeiro jogo, diante da Bolívia, acontece em Barranquilla, e o duelo com a Venezuela -a lanterna da competição- será disputado fora de casa.





O corintiano não tem sido titular sob o comando de Reinaldo Rueda, porém esteve na última convocação e disputou 33 minutos da partida contra a Argentina, em Buenos Aires, vencida pelo time da casa, por 1 a 0. O volante foi convocado para seis das 16 rodadas das Eliminatórias e, caso seu país conquiste a vaga para a Copa, é um nome cotado para disputar o Mundial no Qatar no fim deste ano.