Cano brilha e Fluminense abre vantagem contra o Flamengo na decisão

O Fluminense venceu o Flamengo por 2x0 e abriu vantagem na decisão do Campeonato Carioca, na noite desta quarta-feira (30). O destaque do clássico foi o argentino Germán Cano, que marcou os dois gols do Flu e calou a maioria rubro-negra entre os mais de 50.000 espectadores no Maracanã.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Como esperado, o jogo começou com o Flamengo subindo as linhas e tentando achar espaços na defesa Tricolor, que se fechava bem. O rubro-negro levou perigo, principalmente, nas bolas paradas. O zagueiro David Luiz quase marcou de falta e, depois, de cabeça após cobrança de escanteio pela direita.

Continua depois da publicidade





O Fluminense respondeu aos 45 minutos, em lance polêmico: Willian Bigode recebeu de Martinelli e chutou para as redes, mas a arbitragem já parava o jogo por impedimento. A posição do atacante tricolor era legal, mas o lance não pôde ser revisto pelo VAR já que o jogo foi paralisado antes da conclusão da jogada.





Na segunda etapa, o Flamengo seguiu pressionando, mas teve dificuldade para entrar na área do rival. A melhor chance flamenguista veio aos 12 minutos, após jogada de Bruno Henrique com Arrascaeta, que havia acabado de entrar, pela esquerda. Pedro finalizou para grande defesa de Fábio e, na sequência, Gabigol foi travado por David Braz na pequena área.





O jogo seguiu sem grandes emoções até Germán Cano finalmente dar as caras. Aos 37 minutos, Léo Pereira se atrapalhou com a bola e foi desarmado por John Arias. O colombiano avançou e tocou para Cano, que ganhou a dividida com Filipe Luís e bateu na saída de Hugo para abrir o placar. O Flamengo sentiu o golpe e o Fluminense aproveitou para ampliar a vantagem. Dois minutos depois, Calegari puxou contra-ataque pela direita e, com muita liberdade, cruzou para Cano só empurrar para as redes.

Continua depois da publicidade





Com o placar de 2x0, o Fluminense tem uma grande vantagem para o jogo da volta, a ser disputado no sábado (2), às 18h, também no Maracanã. O Tricolor das Laranjeiras pode ser campeão mesmo com uma derrota por um gol de diferença. Já o rubro-negro, para sair com a taça nos 90 minutos, deve vencer por três ou mais gols. Uma vitória do Flamengo por dois gols de diferença leva a decisão para os pênaltis.