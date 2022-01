Calleri pede permanência de Ceni e o elogia com um grande técnico

Artilheiro do São Paulo no Brasileirão de 2021, com cinco gols, o atacante Jonathan Calleri quer a permanência do técnico Rogério Ceni para a temporada de 2022. Ciente de que o comandante pode deixar o Tricolor caso o clube não contrate novos reforços, o argentino rasgou elogios ao treinador.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade

"É um grande técnico, e com uma capacidade incrível. Tem que estar aqui dentro para saber. Todos os exercícios que ele dá são diferentes. Não repete um exercício dia após dia. E vemos a vontade que ele tem de trabalhar com o grupo. Que ele possa ser a pessoa mais importante do clube, o nosso técnico para o ano que vem. Que 2022 seja um ano melhor para todos, e que possamos nos reforçar da melhor maneira, porque é verdade que precisamos nos reforçar em todos os setores", afirmou Calleri em entrevista ao programa Esporte Espetacular.



Em 2021, o ataque da equipe paulista teve seus piores números na história da Série A por pontos corridos, com 31 gols em 38 partidas. Se não pôde ajudar o Tricolor ao longo de toda temporada, uma vez que chegou somente em setembro, Calleri é a esperança da torcida para que a equipe mais gols no ano que vem. O argentino falou sobre o apoio que recebe dos torcedores.



"Agradeço muito a todos os torcedores que cantam meu nome. Que eu possa dar alegrias. Como sempre digo, parece que tenho uma conexão especial", afirmou o camisa 30, que reconheceu a campanha ruim desse ano, a pior da história do clube na competição, e voltou a elogiar os tricolores que foram às arquibancadas do Morumbi.

Continua depois da publicidade



"A verdade é que depois de uma campanha muito ruim no Brasileirão, a pior da história do clube, iam 40, 45 mil pessoas, e creio que foi fundamental para que a gente pudesse ganhar as partidas em casa", concluiu.

Ceni ainda não definiu permanência



A permanência de Rogério Ceni no São Paulo para 2022 ainda não está garantida. Após a derrota para o América-MG por 2 a 0, na última quinta-feira (9), o técnico relatou temer que uma campanha ruim na próxima temporada manche sua história no clube.



"A [minha] história aqui é tão grande, e eu me preocupo com isso, para que não seja apagada, manchada com uma campanha ruim, um rebaixamento. Coisa que o São Paulo flertou até o final do campeonato", afirmou o treinador na coletiva de imprensa.



A principal condição para o prosseguimento de seu trabalho no clube é que o elenco seja reforçado pela diretoria, como comentou Ceni.



"É o momento de conversar, e vamos fazer isso para ver o que é possível de mudar para ver o que o clube tem como meta para 2022. É um prazer estar no São Paulo, mas tenho uma história aqui dentro. Qualquer coisa de ruim que aconteça em 2022 tem um peso muito grande para mim. Esse é o único problema. Talvez por me importar tanto eu tenha que refletir mais que uma vez para ver qual é a real possibilidade do clube", afirmou.