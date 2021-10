Calleri passa em teste e deve ganhar sequência no São Paulo

Anunciado no final de agosto, Jonathan Calleri, enfim, iniciou uma partida como titular do São Paulo, na última quinta-feira (7). Autor do gol que deu o empate ao time tricolor contra o Santos, em casa -seu primeiro após voltar ao clube-, o atacante argentino ainda torceu o tornozelo direito nos acréscimos do primeiro tempo, mas no intervalo recebeu infiltração no local para suportar a dor e jogar até os 39 minutos da etapa final.



O técnico Hernán Crespo chegou a alegar que o atleta ainda não estava em sua condição física ideal no último dia 22, após o empate sem gols contra o América-MG. Naquela ocasião, o comandante promoveu a entrada do goleador pela segunda vez. Anteriormente, na vitória sobre o Atlético-GO, o centroavante foi chamado aos 33 do segundo tempo, mas, diante dos americanos, pisou no gramado somente aos 36.



"Infelizmente, vocês não podem ver os treinos, não sabem da condição física do Calleri. O último jogo dele foi em abril, são cinco meses sem atuar. Ele está há 15 dias com a gente e jogou 15 minutos no domingo. Então, acredito que isso está bom para não arriscar uma lesão. Ele não é o salvador da pátria e não está em condições de ser titular, precisa de tempo, vamos ver o tempo que ele precisa para voltar com o que esperamos dele, que é muito", justificou Crespo na ocasião.

No entanto, duas semanas depois, o atacante passou por cima até das dores para jogar cerca de 85 minutos no Morumbi, até ser substituído pelo compatriota Benítez. Com o carinho das arquibancadas, o jogador foi o único que teve o nome cantado pelos torcedores ao descer do ônibus antes de chegar aos vestiários do Morumbi.



A carência da torcida, que voltou a frequentar o estádio justamente na estreia de Calleri como titular, é um reflexo do baixo número de gols que o clube tricolor anotou neste Brasileiro. A equipe balançou as redes adversárias apenas 20 vezes nos 24 confrontos que teve até aqui e supera apenas o penúltimo colocado Sport, que fez somente 13 gols.



Sem nenhuma limitação nos movimentos, o atleta participou normalmente dos treinos de sexta (8) e sábado (9), no CT da Barra Funda. Assim, a tendência é que esteja à disposição de Crespo para encarar o Cuiabá nesta segunda (11), às 20h, na Arena Pantanal, pela 25ª rodada.



Com isso, o treinador poderá repetir a formação ofensiva do clássico, que funcionou bem junta. Contra o Santos, Luciano atuou um pouco mais recuado, praticamente como uma meia atrás de Calleri, enquanto Rigoni apareceu mais pela direita, deixando o lateral Welington mais avançado do outro lado.



Assim, o time na capital mato-grossense deverá ser o seguinte: Tiago Volpi; Igor Gomes, Miranda, Léo e Welington; Luan, Nestor, Gabriel Sara e Luciano; Rigoni e Calleri. Marquinhos e Orejuela também podem aparecer na escalação.



No clássico, Calleri conseguiu atrair a marcação santista. Além de ganhar algumas batalhas contra a zaga, a movimentação do atleta também ajudou a criar muitos espaços para seus companheiros na defesa do rival. O trio de ataque ainda não está encaixado, mas indicou que ainda pode se entrosar mais para melhorar a média de gols do clube tricolor, que é de apenas 0,83 por jogo.



A entrada do matador acontece em um momento preocupante para o time na temporada. Sem vencer há quatro partidas, todas elas terminadas em empate, o clube iniciou a rodada no 14º lugar no Brasileiro, com 29 pontos, seis a mais que o Grêmio, que abria a zona de rebaixamento e aparecia com dois jogos a menos.

A proximidade do Z-4 foi pautada em reunião entre Crespo e a diretoria na última segunda (4). O treinador recebeu voto de confiança para seguir à frente do time.





Ficha técnica





Estádio: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Horário: 20h (de Brasília) desta segunda-feira (11)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Transmissão: SporTV e Premiere