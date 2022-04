Calleri marca três e São Paulo goleia Athletico-PR no Morumbi

Com direito a hat-trick do argentino Jonathan Calleri, o São Paulo goleou o Athletico-PR por 4 a 0, na noite deste domingo (10), e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A.

Jogando no Morumbi, o São Paulo partiu para cima desde o início e abriu o placar com 19 minutos de jogo. Após cruzamento de Rafinha, a bola sobrou na pequena área e Calleri, oportunista, empurrou para o gol. Aos 21, o Tricolor quase ampliou com Éder, em chutaço de fora da área. Bento fez uma linda defesa e salvou o Furacão.

O goleiro atleticano, porém, nada pôde fazer aos 6 minutos do segundo tempo, quando Wellington cruzou da esquerda e Calleri ganhou da marcação pelo alto. O argentino cabeceou no cantinho e ampliou o marcador.





Com 24 minutos do segundo tempo, o argentino confirmou o hat-trick. A bola ficou viva na área do Athletico e Calleri emendou um chute de primeira, no ângulo esquerdo, sem chances para Bento.





Ainda deu tempo de Luciano fazer o dele: quatro minutos depois do terceiro gol, Toró cruzou da direita e o atacante são-paulino cabeceou na gaveta para fechar o placar em 4 a 0.

Com o resultado, o São Paulo ocupa a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, pela vantagem no saldo de gols em relação aos adversários. Após o jogo, o Athletico anunciou a saída do técnico Alberto Valentim, em "decisão de comum acordo".





Na próxima rodada, o São Paulo visita o Flamengo, no Maracanã, às 16h de domingo (18). No mesmo dia, às 18h, o Furacão recebe o Atlético-MG em Curitiba.