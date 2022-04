Brasil supera altitude e goleia Bolívia em La Paz

A Seleção Brasileira superou os 3600 metros de altitude em La Paz e goleou a Bolívia por 4x0 na noite desta terça-feira (29), pela última rodada da Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Os gols foram marcados por Lucas Paquetá, Richarlison (duas vezes) e Bruno Guimarães.

Com a vitória, o Brasil foi a 45 pontos e estabeleceu um novo recorde de pontuação na história da competição, mesmo sem jogar todas as 18 partidas - o duelo contra a Argentina, interrompido pela Anivsa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) em setembro de 2021, ainda está pendente. O recorde anterior era dos argentinos, que conquistaram 43 pontos na qualificação para o Mundial de 2002.

A superioridade técnica do Brasil sobre a Bolívia ficou clara durante os 90 minutos. Aos 23 do primeiro tempo, a seleção de Tite abriu o placar com Lucas Paquetá, que finalizou após receber bom passe de Bruno Guimarães. Aos 44, Antony recebeu pela direita e bateu cruzado para Richarlison completar e aumentar a vantagem.





No começo do segundo tempo, os bolivianos chegaram a esboçar uma reação, exigindo uma bela defesa de Alisson em chute desviado de Ramiro Vaca. O Brasil respondeu com mais um gol: aos 20 minutos, Paquetá retribuiu a assistência do primeiro tempo e deixou Bruno Guimarães na cara do gol, após erro na saída de bola boliviana. O jogador do Newcastle bateu de primeira, no ângulo, sem chances para o goleiro.





Nos acréscimos, ainda deu tempo de Richarlison marcar novamente. Ele aproveitou o rebote do goleiro Cordano após chute de Rodrygo para fechar a goleada em 4x0.

Agora, o Brasil terá pela frente apenas amistosos até o início da Copa do Mundo, marcado para novembro. Nesta sexta-feira (1), às 13h, a Fifa sorteia os grupos da primeira fase do Mundial. A seleção boliviana terminou as Eliminatórias na nona posição, com 15 pontos, e não vai ao Catar.