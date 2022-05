Brasil faz amistoso da seleção masculina de futebol contra o Japão em 6 de junho

A seleção brasileira masculina de futebol vai encarar o Japão em 6 de junho, no estádio Nacional de Tóquio, às 7h20 (horário de Brasília). O amistoso, confirmado na manhã desta quarta-feira (27) pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol), integra a preparação da equipe para Copa do Mundo no Catar, que inicia em 21 de novembro.

Este será o segundo amistoso do time canarinho contra o país asiático: em 2017, sob comando do técnico Tite, o Brasil venceu por 3 a 1 com gols de Neymar, Marcelo e Gabriel Jesus, em partida realizada em Lille (França).

A CBF ainda não confirmou, mas a seleção deve jogar no dia 2 de junho contra a Coreia do Sul e no dia 11 contra a Argentina, em Melbourne (Austrália).





Em setembro, a seleção enfrenta o México e mais uma vez a Argentina, mas desta vez para cumprir a partida não realizada em 2021 pelas Eliminatórias Sul-Americanas.





O Brasil está no Grupo G da Copa do Catar, que tem Sérvia, Camarões e Suíça. A estreia no Mundial será contra a Sérvia, em 14 de novembro.