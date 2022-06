Brasil faz 5 a 1 na Coreia do Sul com dois de Neymar

O Brasil goleou a Coreia do Sul por 5 a 1 na manhã desta quinta-feira (2) em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Qatar, que acontece em novembro e dezembro.

O placar foi aberto logo aos seis minutos do primeiro tempo, quando Alex Sandro fez jogada pela esquerda. O lateral achou Fred no meio da área que finalizou e Richarlison desviou pro fundo da rede.

A Coreia empatou aos 30 minutos quando Ui-Jo Hwang girou em cima de Thiago Silva e bateu cruzado.





Aos 42 minutos, depois de pênalti sofrido por Alex Sandro, Neymar Jr. deslocou o goleiro e marcou o primeiro.





Na etapa complementar, mais um pênalti que Alex Sandro sofreu ao invadir a área e ser derrubado e mais um convertido por Neymar Jr. aos 11 minutos.

Coutinho, que havia acabado de entrar no lugar de Raphinha, recebeu de Paquetá e acertou o chute aos 34 para fazer o quarto.







O placar foi fechado por Gabriel Jesus, aos 47, em jogada individual. Recebeu na direta, invadiu a área e finalizou.





A seleção brasileira masculina de futebol volta a campo para mais um amistoso na segunda-feira (6), diante do Japão, às 7h20.