Benfica anuncia saída do técnico Jorge Jesus

Jorge Jesus não é mais o técnico do Benfica. O clube português anunciou na manhã desta terça-feira (28) a saída do treinador. As duas partes chegaram a comum acordo para o término do vínculo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"A Sport Lisboa e Benfica SAD agradece a Jorge Jesus todo o trabalho desenvolvido ao longo do último ano e meio e deseja as maiores felicidades para o futuro", disse o clube, em comunicado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Quem assume o comando da equipe até o final da temporada é Nelson Veríssimo, atual treinador do Benfica B.





Esta foi a segunda passagem de Jesus pelo Benfica. Ele chegou em agosto de 2020 após fazer sucesso pelo Flamengo e tinha contrato até junho de 2022. Antes, comandou o Benfica de 2009 a 2015.





Segundo o jornal Record, o departamento de futebol do Benfica determinou o cancelamento do treino de hoje e liberou os atletas a voltarem para casa após Jesus colocar seu cargo à disposição da diretoria.

Continua depois da publicidade





Mais tarde, o treinador se reuniu com o presidente Rui Costa para acertar o término do vínculo entre as duas partes. O advogado de Jesus, Luís Miguel Henriques, também participou da reunião.





Ainda de acordo com a imprensa portuguesa, Jesus não quer receber o valor da multa rescisória (6 milhões de euros somando o valor da comissão técnica). No comunicado, o Benfica declarou que "cumprirá com todas as obrigações contratuais até ao término do vínculo laboral existente" ou até que Jorge Jesus e a sua comissão técnica assumam um novo time.





Na última quinta-feira (23), o Benfica perdeu por 3 a 0 para o Porto e foi eliminado nas oitavas de final da Taça de Portugal. A expectativa era de que Jorge Jesus fosse demitido naquele jogo, já que as investidas do Flamengo estavam causando conflitos no time português. No entanto, o rubro-negro encaminhou acerto com o técnico Paulo Sousa e esfriou o interesse em Jesus. Quem iniciou conversas com Jesus foi o Atlético-MG, que não terá Cuca como técnico em 2022.