Batista lançará reforços em dois jogos-treinos antes da Série B

O Londrina programou dois jogos-treinos antes da sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Adilson Batista quer aproveitar os amistosos para testar os novos reforços e ajustar a equipe pensando no início da competição. A trajetória do Alviceleste no Nacional começa no dia 9 de abril, diante do Náutico, no estádio do Café.

O primeiro jogo-treino ocorre neste sábado (26) pela manhã diante do PSTC, no Café. O treinamento terá portões fechados para o torcedor. O PSTC se prepara para disputar a Divisão de Acesso do Campeonato Paranaense. Um segundo jogo-treino está programado para o outro final de semana, mas ainda sem a definição do adversário.

No amistoso de sábado o técnico Adilson Batista poderá contar com alguns dos novos reforços do clube para o Brasileiro. Já treinam no CT o zagueiro Denílson e o centroavante Gabriel Santos. Outros dois nomes que já trabalham no LEC são o volante Luis Mandaca e o meia Gabriel Honório. Apesar de ainda não terem sido apresentados, os dois jogadores serão utilizados no jogo-treino.





