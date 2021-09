Avaí faz 2 a 0 no Londrina em Florianópolis na Série B

O Londrina teve a sua recuperação na Série B interrompida nesta terça-feira (28) ao perder para o Avaí por 2 a 0, na Ressacada, em Florianópolis. Com isso, o Tubarão não conseguiu uma terceira vitória seguida, algo inédito ainda nesta Série B. O LEC permanece na 16ª posição, com 27 pontos, mas pode voltar para a zona do rebaixamento se o Brusque pontuar no jogo contra o Brasil, na quarta-feira (29), em Pelotas, na sequência da 27ª rodada do Brasileiro. Outro que pode ultrapassar o Alviceleste é o Vitória, que também amanhã enfrenta o Botafogo, em Salvador.

Continua depois da publicidade





O Avaí foi melhor durante toda a partida. O Londrina ainda conseguiu segurar a pressão no primeiro tempo, mas na segunda etapa errou muito no sistema defensivo e viu o time catarinense resolver a partida.

Continua depois da publicidade





Aos 10 minutos, Edilson cruzou da direita e o meia Lourenço fez um belo gol, ao pegar de voleio dentro da grande área. Aos 21, após passe errado de Gegê, Copete ganhou um presente, imprimiu velocidade e tocou com categoria na saída do goleiro Dalton. Com a vitória, o Avaí entra no G4, com 46 pontos, e assume temporariamente a terceira colocação.





O Londrina volta a campo no domingo (3) para enfrentar o Sampaio Corrêa, às 20h30, no estádio do Café. Para esta partida, o técnico Márcio Fernandes não poderá contar com quatro jogadores, que foram amarelados em Florianópolis e estão suspensos: o lateral Felipe Vieira, o volante Jhonny Lucas e os atacantes Luiz Henrique e Marcelinho.

Continua depois da publicidade





LEIA MAIS SOBRE O LEC NA FOLHA.